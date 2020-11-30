最近許多竹北老司機心情不好，因為當地許多老字號養生會館，紛紛拆下招牌停止營業，於是在網路上哀號：「竹科工程師壓力大，去『養生』錯了嗎？」，據悉，當地養生會館之所以接二連三倒閉，主要是之前竹北警察查得很兇，養生會館卻一間接一間開，為了追查是否有員警涉案，便大動作進行密集臨檢與查緝，才會讓多家養生會館拉下鐵門歇業。

據「ETtoday」報導， 知情人士指出，除了上述原因，9月桃園市調站調查一起移工逃逸案，追查到竹北一間養生會館，向檢方申請搜索票後，直接到竹北抓人，讓時任新竹縣警察局長相當憤怒，認為對方知道又抓得到人，自己人卻不知也抓不到人，懷疑有「內賊」，便下令全面查緝養生會館，同時清查是否有員警涉案。

另一名老司機透露，原本一週臨檢1、2次，那次事件後就變成一天3、4次，最高7、8次，許多常光顧的工程師，深怕被違反社維法的單子會寄家中，引發家庭糾紛，後來也變得不敢再去，讓大家不敢再去，養生館業者撐不下去，只好關門大吉。

該名老司機表示，竹北地區有眾多竹科工程師居住，平時工作不僅要輪班加班，壓力相當大，下班後總會想「紓壓」放鬆一下，竹北全盛時期約有30至40間養生會館，平均價位約90分鐘2千元左右。

竹北分局副局長劉旭陽表示，警方一直很重視竹北地區的養生館問題，並非哪位局長上任才動起來，雖然竹北員警人力有限，還是使盡「洪荒之力」在掃黃，目前也未查出有員警同仁涉案。

(中時新聞網)