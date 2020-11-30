近日，一張介紹婚姻諮詢師的海報，引發熱議。這張打著婚姻諮詢旗號的海報中，列出了「狐狸精」養成高手、精通「勾魂術」，可「快速吸引優質A類男」「讓男人跪舔式求和」等各式「馭男術」。《中國婦女報》刊發評論文章痛斥，如此醜化、矮化女性的齷齪之行，竟作為輓救瀕危家庭的「妙招」大肆販賣，實在令人錯愕、氣憤又痛心。

評論稱，類似「馭男術」「反向PUA戰術」，看似可使女性「翻身做主人」，實則與「女德班」所兜售的惡臭言論如出一轍；看似令女性「揚眉吐氣」，實則熬制了一碗「毒雞湯」。

如此「馭男術」絲毫不能展現女性的主體性，卻進一步將女性圈定在家庭領域內，以女性獲得男性認可、傾心的程度衡量女性價值，織就了一張張牢不可破的「鐵網」，貶低了女性在社會公共空間中的價值。

更糟糕的是，在這種「馭男術」中，女性仍不得不靠玩轉男權社會的規則——關於女性美的規則、關於女性價值的規則取勝，成為男權規則的潛在合謀者。

當下，生活、工作節奏快，人口地域流動頻繁，加之伴隨社會轉型期而來的新舊規範間的劇烈衝突，導致人們在親密關係建立和發展中面臨很多挑戰，向掌握知識權威的專家、諮詢師尋求幫助，成為化解婚姻危機的新途徑。

但不法商家卻伺機而動，蒙騙消費者、引導不良社會風氣，掛著現代科學話語的羊頭賣著陳腐「女德」思想的狗肉，實在令人不恥，值得人們警惕，相關部門也應予以監管。

無論世事如何變化，在個體獨立基礎上，相互尊重、平等相待、坦誠相對，才真正是構建高質量親密關係的基礎，翻炒腐朽「女德」的所謂「諮詢」只能被唾棄。

(中時 )