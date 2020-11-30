立法院聯席委員會上午審查前瞻計畫第3期特別預算。藍委砲火猛烈，輪番上陣質詢衛福部長陳時中，立委賴士葆質疑，萊豬把陳時中從英雄變狗熊；立委費鴻泰也質疑陳時中變成「美國豬肉商駐台代表」，氣得陳時表達抗議，費鴻泰要陳時中摸自己的良心還有沒有在跳，陳時中戴著口罩反嗆，「愈跳愈快」。

賴士葆在質詢國發會主委龔明鑫時說，泰國人沒有比台灣有錢，為了禁萊豬，卻甘願損失「普通化優惠關稅」8點多億美金，泰國做的到，為什麼台灣做不到。台灣同意萊豬進來，但我們得到什麼利益，空空如也，只得到武器而已，台灣人不如泰國人，台灣政府不如泰國政府。

陳時中回應說，進口萊豬安全沒有問題，但有安心問題，政府立場就是要讓民眾安心，賴士葆不滿反嗆，「那你去跟泰國講，泰國為什麼要禁」，沒想到陳時中回應，「那也很多國家開嘛，有經貿理由各種理由」。

賴士葆則說，萊豬把陳時中從英雄變成狗熊。接下來質詢的立委費鴻泰則拿出加拿大政府及美國農業部有關萊豬標示的作法，質詢陳時中說標示萊豬就是歧視，那要不要去告美國農業部跟加拿大。

費鴻泰稱，陳時中已變成「美國豬肉商駐台代表」，心中還有台灣人民的健康嗎， 陳時中急得當場說，「不要侮辱我」，費、陳兩人你一言我一語，費要陳摸摸良心還有沒有在跳，陳說「我心跳的很快」、「 愈跳愈快」，費則要陳注意「跳得太快不要樂極生悲」，陳又回 「我會避免」。

(中時 )