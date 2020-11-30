KOSPI開漲14點後賣壓隨即湧現，也迫使大盤在交易約半小時左右下跌15點。目前指數也未黑翻紅，還在平盤以下游走。KOSPI指數暫為2622.1點，下跌11.35點，跌幅0.43%。

上個交易日投資人嗅到景氣復甦氣息，韓股充滿多頭氛圍，散戶拚命搶進，外資也見風轉舵轉賣為買。儘管新冠肺炎疫情還是很險峻，KOSPI上(27)日還是再度寫下歷史新頁。

在謹慎的投資人見高思維並賣股求現下，大型個股也相對表現疲弱。三星電子跌0.44%，SK海力士跌0.3%。網路族群中Naver跌1.23%，同業Kakao跌1.21%。至於三星生物製藥跌0.25%，樂金化學跌0.86%。

匯市上個交易日也同步走升，韓元價位一度來到逾29個月新高點。2018年6月15日，美元兌韓元曾貶至1097.8的位置，而目前最新匯價，1美元可兌換1104韓元，韓元貶值0.8元。

(時報資訊)