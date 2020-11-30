路透社報導，根據相關文件與消息人士透露，美國川普政府準備將中國最大晶片製造商中芯國際，以及該國海上石油、天然氣開發巨頭中國海洋石油公司，列入美方指控的「中國軍事公司」黑名單。

報導指出，川普政府擬將中芯國際、中海油列入中國軍方公司的制裁名單，將限制兩家公司取得美方投資，在總統當選人拜登明年初宣誓就職之前，進一步升高美中之間的緊張局勢。

專家表示，由於限制範圍有限，以及基於拜登政府立場的不確定性與美國資金持有不多，這項命令不太可能對這些中國企業造成嚴重打擊。不過加上之前的其他措施，此舉勢必將加深華府與北京之間的裂痕。因新冠肺炎疫情與中國整肅香港等事件，美中兩國已經陷入水火不容的對峙。

目前尚不清楚新一批陸企何時會公布於美國的聯邦公報上，但路透社報導，新清單上除了有中芯國際與中海油之外，還包括中國建設科技集團（China Construction Technology）、中國國際工程諮詢公司（China International Engineering Consulting）。

今年稍早，海康威視、中國電信與中國移動等中國大型企業已被列入這個「中國軍事公司」的黑名單

美國國防部尚未回應媒體置評請求。

路透社本月稍早前曾報導，美國國防部計畫將另外4家中國企業列為中國軍方所有或掌控的公司，使國防黑名單上的中國企業家數增加至35家。上周路透社報導，川普政府即將宣告89家中國的航太等企業具有軍方關係，將對這些企業採購美國商品與技術施加管制。

(時報資訊)