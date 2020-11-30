創意(3443)下半年起營運出現回溫訊號，展望第四季，看好NRE營收貢獻持續成長，加上量產微幅下滑，有利於毛利率提升，法人預估，創意第四季營收可望季增上看1成，站上今年高點。

創意下半年營運動能開始回溫，第三季合併營收35.29億元，寫下近7個季度以來新高，主要動能來自於委託設計(NRE)因高階製程帶動，認列營收較季成長逾1.6倍。

展望第四季，創意季成長上看10%，其中NRE(委託設計)超過20%，惟因為量產將相較第三季單位數的下滑，故第四季的毛利率會較第三季增加，法人樂觀預期，創意第4季營收將較第3季再增加逾1成水準，單季業績將有機會站上2020年以來新高。

AI(人工智慧)為創意未來幾年內重要成長營運動能，創意預計2021年會有AI的案子轉量產，其中包括用於先進封裝技術CoWoS ，創意也預期2021年在Digital Camera、Networking、AI等還會有新客戶，跟東京奧運有關的Digital Camera，預估明年第二季量產，不僅如此，創意2021年的新案中，以12奈米、7奈米居多，甚至會有5奈米，高階製程占比持續提升。

創意日前因遭證交所列為警示股，故公佈10月財報單表現，創意單月自結合併營業收入為9.3億元、稅前淨利為0.28億元、單月淨利為0.24億元，每股獲利為0.18元。

(時報資訊)