國際原料價格上揚，加上需求仍旺，國內H型鋼價格連漲四個月，H型鋼大廠東和鋼鐵(2006)第四季營運可望持續上衝，土洋法人買超，帶動股價再攀高，早盤最高達35.15元。

台商回流建廠以及營建工程熱絡，H型鋼今年漲勢最為強勁，下半年連漲四個月，下半年整整漲了每公噸2200元，H型鋼大廠東和鋼鐵最為受惠。

東和鋼鐵12月上半月H型鋼盤價每公噸續漲400元，上周，外資單周買超東鋼7909張，投信也買超2209張。

東和鋼鐵受惠營建需求熱絡，加上營運績效轉好以及產品漲價，前三季獲利年增8成，EPS達1.97元。

隨著產品漲價及年底趕工需求，東和鋼鐵10月營收39.14億元，年增5.99%，為連續第二個月呈現年增的態勢；前10月營收約340億元，年減9.36%。

東和鋼鐵受惠鋼筋、H型鋼需求強勁加上營運績效提升，雖前三季營收301.15億元，年減10.72%；毛利率提升5.63個百分點至14.25%；營業淨利27.76億元，年增96.65%；歸屬於母公司累計淨利19.82億元，年增率約80%；基本每股盈餘1.97元。

第三季鋼價趨漲，加上台商回流建廠以及營建業回溫，東鋼第三季營收104.03億元，毛利率衝高至15.65%；單季營業利益10.79億元、淨利年增1.04倍至7.94億元，基本每股盈餘0.79元，再創今年以來最佳紀錄。

隨著第四季旺季趕工以及鋼價續漲，有利東鋼第四季營運持續走高，法人買超帶動股價續攻。

東和鋼鐵前三季營收301.15億元，比去年同期的337.34億元減少逾一成；因營運績效提升以及旗下越南廠營運回穩，整體毛利率14.25%，比去年同期上升5.63個百分點；整體淨利歸屬於母公司業主19.82億元，年增率約80%；基本每股盈餘1.97元。

(時報資訊)