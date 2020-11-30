荷蘭保險公司全球保險集團(Aegon)周日宣布，將公司中歐和東歐業務，以8.3億歐元(約9.93億美元)賣給維也納保險集團(Vienna Insurance Group)，以便籌措現金來對抗新冠疫情的蔓延。

全球保險指出，同意賣出匈牙利、波蘭、羅馬尼亞和土耳其的保險、退休金和資產管理業務。交易預計在明年下半完成。

該交易將簡化全球保險的範圍，並強化資產負債表。

全球保險在匈牙利提供了生命保險和一般保險業務，該集團在1992年收購了匈牙利前國營保險公司Allami Biztosito，而開始了匈牙利業務，並透過該公司在中東歐進行了更多收購。

全球保險在今年上半歷經了稅前獲利30%的下滑，主因為美國死亡率上升以及利率的低落。全球保險在美國擁有泛美公司(Transamerica)品牌，該品牌並占美國業務的約三分之二。

(時報資訊)