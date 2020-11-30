荷蘭保險公司全球保險集團(Aegon)周日宣布，將公司中歐和東歐業務，以8.3億歐元(約9.93億美元)賣給維也納保險集團(Vienna Insurance Group)，以便籌措現金來對抗新冠疫情的蔓延。
全球保險指出，同意賣出匈牙利、波蘭、羅馬尼亞和土耳其的保險、退休金和資產管理業務。交易預計在明年下半完成。
該交易將簡化全球保險的範圍，並強化資產負債表。
全球保險在匈牙利提供了生命保險和一般保險業務，該集團在1992年收購了匈牙利前國營保險公司Allami Biztosito，而開始了匈牙利業務，並透過該公司在中東歐進行了更多收購。
全球保險在今年上半歷經了稅前獲利30%的下滑，主因為美國死亡率上升以及利率的低落。全球保險在美國擁有泛美公司(Transamerica)品牌，該品牌並占美國業務的約三分之二。
(時報資訊)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。