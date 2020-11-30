富邦金(2881)今舉行2021年財經趨勢論壇，台北富邦銀行資深協理曠嶽慶表示，美國聯準會以寬鬆貨幣政策救經濟，基準利率從去年1.75%大幅降至0.25%，美元兌換歐元、人民幣、澳幣、瑞朗、日圓等貨幣今年以來皆為貶值，美元計價資產也承受匯損風險。面對匯率波動，曠嶽慶建議，投資人可利用配置連結貨幣匯率的ETF來管理匯率風險，以歐元ETF為例，今年以來歐元貨幣ETF上升幅度約5%，可彌補同期間美元兌換歐元貶值5%的風險，其他包括日圓、瑞朗的貨幣ETF也有類似表現。

曠嶽慶以1720年「南海泡沫」事件為例，分享當時英國南海公司股價暴漲，全民瘋炒股的同時，也有不法公司到市場上炒作，英國國會為了規管亂象，通過《泡沫法令》，使炒股熱潮減退，也使得南海公司股價急跌，不少投資人血本無歸。其中著名的物理學家艾薩克．牛頓更大虧了2萬英鎊，相當於今日超過1億元台幣。對此，他曾說「我能算準天體的運行，卻無法預測人類的瘋狂」，來形容無法以數理邏輯預測金融市場的變化。

而在美元走弱之下，資金流向新興市場股市，以新興亞洲為首，帶動新興歐洲、拉丁美洲等市場走揚，新興市場債券指數也向上攀高，同時，在疫情下的避險需求推升黃金價格大漲，美元貶值使市場擔憂其儲備貨幣地位下降、其他貨幣購買力上升，也同步帶動貴金屬、基本金屬等原物料價格走揚。

對於未來的投資方式，曠嶽慶建議，預期在2021年仍為低利的環境下，除了可採四項配置策略尋找報酬率外，還可運用動態多元資產配置工具，包括採取廣泛跨資產類型的配置，以動態且全面性方式，力求在市場周期循環時，創造低於市場波動且更優的投資表現。同時，信用良好的海外債券可帶來穩定收益，在市場震盪時受影響較輕，當市場回穩時回升速度也快過其他資產，適合以核心部位持有。

曠嶽慶進一步指出，由於疫苗傳出好消息，市場對於明年經濟樂觀程度提高，聯準會公開表示明年將維持0~0.25%的基準利率，美國政府也維持發債等訊息，預期美國債市的長短期利差仍有持續擴大的可能，而以長短年期利差做為計算收益基準的固定收益投資策略也將受惠。此外，著眼於美國市場經濟、科技、文化與創新實力仍為全球之首，布局美國多重資產收益配置策略，預期也可成為穩健成長與提供收益的投資組合。

(時報資訊)