酒駕累犯潘姓男子再度酒駕，自撞國道橋墩受傷。（翻攝畫面）

新北市36歲潘姓男子有多次酒駕紀錄，昨（29）日深夜再度酒駕開上國道，在國3安坑交流道匝道自撞高架橋橋墩，人被甩出車外，所幸僅左腳骨折、全身多處撕裂傷，無生命危險，經抽血檢測，酒精濃度高達1.325，警方將待潘男身體狀況許可後偵訊，並依法究辦。

昨晚11時50分許，潘男駕駛白色自小客車行經國3新店區安坑交流道北上出口聯絡道，疑酒後精神不濟，自撞橋墩，由於撞擊力道猛烈，潘男當場被甩出車外，救護人員到場時，潘男意識清醒，全身多處撕裂傷、左腳骨折，隨即被送往新店慈濟醫院急救。

警方表示，潘男於2015、2018年均遭查獲酒後駕車，已吊銷駕駛執照，由於潘男須開刀診治，目前尚無法表達肇事經過，將待潘男清醒後進行訊問，對無照駕駛開罰及追究公共危險刑責。

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(中時 )