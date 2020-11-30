聖誕節將近，許多購物網站也開始搶攻歲末和耶誕商機，近來日本亞馬遜網站推出一款很有情色色彩的耶誕應景內褲，許多網友一看，發現穿這款內褲的男模超像國民黨新北市議員葉元之，逼得葉元之趕快出面喊冤，真的不是他啊！

日本亞馬遜網站販售一款男性聖誕派對內褲，只見內褲男模穿著耶誕老公公套裝，下半身更外穿的是一件在生殖器前方繡著拉雪橇的麋鹿玩偶內褲，更附上一條可以拉著走紅繩，許多網友一看到這個設計，都捧腹大笑，更有不少網友發現這個內褲男模酷似葉元之。

葉元之（左）和內褲男模（右）。（圖片摘自葉元之臉書和日本Amazon網站）

對此，葉元之在臉書發文表示，「很多網友問我最近是否兼差當model，我一直不懂他們為何會問這個問題，直到我看到這張照片......」發現自己竟然撞臉該位男模！葉元之強調，真的「不是我代言的，想買的人自己去google」。

底下網友也大笑表示，「哈囉？！給小鹿尊重好嗎」、「看起來很好笑吔」、「你真的很有才欸」、「原來是新北歡樂耶誕城」、「很棒的副業」、「斜槓議員」、「真的好像」、「哈~老師太猛了」、「這個好適合你賣喔」！還有網友看了照片質疑「你有那麼瘦嗎」？葉元之趕緊回應「我有在健身」！

(中時新聞網)