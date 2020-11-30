DAIKIN 2020大專羽球超級盃昨天完美落幕，台北市立大學在這項賽事派出多支隊伍與各校爭奪冠軍殊榮，最後成功抱回男女團冠軍獎盃，更包辦了男女三對三的第一名，成為本場賽事的最大贏家。

決賽日大會由超級三對三男子甲組揭開序幕，北市大A隊李芳任/王齊麟/李芳至，對上高雄大學A隊方柏勝/楊駿献/胡晧翔，默契絕佳的北市大A隊剛開賽就有所發揮連拿兩局，不料第三局換邊時，高雄大學掌握節奏狀態回穩成功搶下一局，在第四局決勝分時刻，北市大王齊麟關鍵殺球的得分，助隊7比3、7比2、5比7、7比4勝出。

王齊麟表示，平常就會與李芳任、李芳至兄弟搭配，以玩樂練習的方式打三對三，只是到了正式比賽場上，難免有一點壓力，但整體打起來還是感覺很開心，在新冠肺炎疫情國際賽取消的情況下，還可以在國內跟各大專院校選手交手，是非常難得的經驗，加上這次快節奏的七分賽制對抗，幫助他未來在節奏方面可望更有把握。

超級團體賽男子甲組冠軍戰，則上演北市大內戰，兩方皆規劃特殊排點，擅長雙打的柏禮維及張紡琦擔任單打手，單打好手李佳豪則與王齊麟搭配雙打，北市大A隊以直落三擊退同校的B隊奪得冠軍，賽後王子維提到隊友實力堅強，陣容一字排開就氣勢非凡，更表示這次能與同學、學弟奪下冠軍非常開心，也發現學弟們競爭力提升，給他的衝擊很大，但這也是讓他進步的動力。

DAIKIN大專羽球超級盃首創七分五戰三勝制，還有新穎的三對三賽事，成為本場賽事的最大特點，中華羽協理事長張國祚表示，三對三的節奏更迅速、戰術也更多變，不僅可以讓選手透過不同的訓練方式補足缺點，更能掌握團隊合作的重要性；賽事冠名贊助商和泰大金董事長蘇一仲也以行動力挺，到場擔任擲幣貴賓，為選手們加油打氣

(中時 )