中國人民銀行30日公告，為維護月末流動性平穩，開展人民幣（下同）2,000億元中期借貸便利（MLF）操作和1,500億元逆回購（附賣回）操作。同時提前預告12月中旬將對MLF展開一次性續作，穩定市場信心。

人行網站顯示，2,000億元MLF的中標利率依然為2.95％，期限為1年；1,500億元逆回購中標利率為2.2％，期限為7天。值得注意的是，截至11月30日，人行已經連續10個工作日開展逆回購操作。

人行同時公告，將於12月15日開展到期MLF的一次性續作，具體操作金額將根據市場需求等情況確定。據路透統計，12月共有6,000億元MLF到期，其中第一筆3,000億到期日為12月6月，因落在周日，資金交收將延至12月7日；第二筆到期規模也是3,000億元，到期日為12月16日。

中新社報導，Wind資料顯示，本周（11月30日至12月6日）公開市場將有4,300億元逆回購到期。其中，週一至週五分別到期400億元、700億元、1,200億元、800億元、1,200億元。

國海證券分析，人行第三季「貨幣政策執行報告」提出「不缺不溢」，這一表述與第三季以來人行貨幣投放邊際收緊、資金利率明顯上行相符，反映出當前的貨幣政策已經回歸中性。目前來看，貨幣政策繼續收緊的基礎尚顯薄弱。人行近期將繼續維持貨幣中性，待局勢明朗後再行抉擇。

平安證券認為，流動性方面，人行第三季「貨幣政策執行報告」定調貨幣政策常態化，保持宏觀槓桿率基本穩定，預計宏觀流動性維持緊平衡。

(工商 )