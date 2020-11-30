入秋後是適合大啖螃蟹的季節，此時秋蟹肉肥味鮮，許多餐廳都會推出螃蟹料理。但其實並非所有人都適合吃螃蟹，台南市立醫院中醫師吳宜蓁提醒，螃蟹的性味鹹寒，為寒性食物，體質虛寒者、過敏體質者、感冒、心血管疾病者、痛風者都不宜過度食用，才不會因大啖美食卻失了健康。

吳宜蓁表示，螃蟹味鹹性寒，雖可清熱養陰、通經絡，但並非人人適合享用螃蟹大餐。常有腸胃不適的人，如消化不良、容易脹氣、排泄物較軟，以及體質虛寒者，不宜過度食用，恐會讓腸胃不適及腹瀉加重。另外，也不要空腹食用螃蟹，應先吃其他食物溫胃後再吃螃蟹；而易經痛的女性，吃太多螃蟹，也會讓痛經天數增加、血塊變多。

另外像過敏體質的人，如皮膚癢和支氣管疾病，吃螃蟹會讓過敏症狀更加嚴重。此外，正在感冒的人也不適合吃蟹，感冒時肺氣虛寒，食用螃蟹會讓感冒不容易痊癒。而有心血管疾病和痛風患者，因蟹黃和蟹膏富含膽固醇，有高血壓、高血脂、動脈硬化等心血管疾病者應少吃。而螃蟹蛋白質含量高，為高普林食物，痛風患者也要避免食用。

至於體質虛寒者，要如何健康吃螃蟹？吳宜蓁建議，可加入一點紫蘇、生薑和酒一起蒸煮，紫蘇能行氣寬中、解魚蟹毒，生薑能溫胃散寒，酒則具有溫通血脈的功效，可中和螃蟹的寒性。吳宜蓁還說，也不要小看吃螃蟹時常會沾的薑醋，因薑可抵銷螃蟹的寒性，也有殺菌作用，而醋能夠去腥並添加螃蟹的鮮味，不妨適量蘸取搭配食用。

(中時 )