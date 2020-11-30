拜登接受醫生檢查後 跛行離開德拉華州骨科專家（Delaware Orthopaedic Specialists）辦公室的畫面

儘管美國總統川普還滿心想著翻盤，但在得知，當選人拜登周六在和德國牧羊犬「少校」（Major）玩拔河時，不慎扭傷右腳，導致輕微骨折後，周日晚上還是推文，祝他「早日康復」。

據《每日郵報》（DailyMail）30日報導， 拜登的醫師歐康納（Kevin O'Connor）說，經過電腦斷層掃描後證實，他的右腳中間側邊和中間楔骨出現細微骨折，很可能需要穿好幾星期骨科石膏靴。而令人訝異的是，川普不但轉推了國家廣播公司新聞（NBC News）的錄影，還推文祝福拜登「早日康復！」

另一方面，就在拜登就醫後不久，「肇事」的德國牧羊犬「少校」（Major）在拜登美國第一家庭狗狗（@first_dogs_usa）的Instagram網頁上，正式發出了道歉信。

「汪我的天！爸鼻拜登，我們先前玩拔河時，我拽得超用力，我真的，真~~~的很抱歉。我還是隻小狗狗，渾身充滿活力。我很抱歉，因為我害您足踝扭傷。」

「我舉爪子保證，會用很多很多親親補償您。我會乖乖，我舉爪子保證。」除了貼文外，第一家庭狗狗的帳號還發表了41聲汪汪的聲明，而經過翻譯後大致如下：「我希望養父迅速康復，可是我要強調，我根本沒做錯甚麼。我期待秘勤局的調查，而我期盼那能證實，我是個很乖的男孩。」

拜登領養的狗狗「少校」

拜登11月20日剛滿78歲，當他明年1月20日就職時，將成為美國有史以來最高齡的總統。不過，他在競選造勢期間，經常駁斥有關年齡的問題。事實上，他去年12月時，公開了醫生的診斷書，說他服用「斯達汀」（statin），把膽固醇控制得很好，並說他「健康，有活力」，很適合成功執行總統的職責。

(中時新聞網)