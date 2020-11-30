中鋼(2002)將在12月中旬開出明年1月和第一季內銷盤價，隨著原料價格攀高以及需求持續增溫，市場預期明年1月和第一季內銷盤價將持續上漲；鋼鐵股近期成交熱絡，股價聯袂上揚。

中鋼日前舉行法說會，看好鋼市旺到明年第一季，今年可望達成獲利的目標。

中鋼董事長翁朝棟表示有信心達成今年全年獲利的目標，看明年第一季鋼市續旺，預期明年首季產品量價將比第四季續增。

中鋼集團中鴻(2014)12月盤價連六漲，且今年營運倒吃甘蔗，預計今年全年可望轉盈。展望明年，中鴻預期，明年第一季鋼市持續向上發展，鋼價仍看好。整體而言，明年鋼市展望可望優於今年。

近來歐美汽車、家電生產復甦，板材、扣件產品需求大增，中鋼明年第一季接單估將突破300萬公噸，優於今年第四季接單量。伴隨著鐵礦砂等原料價格續漲，中鋼明年首季內銷盤價應是漲定了。開月盤的熱軋產品挑戰連續第七個月漲價。

中鋼領軍，鋼鐵股紅光滿面，迎接春燕提前到來。

(時報資訊)