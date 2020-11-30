全球股市在歷經三月份的崩跌後，然而在全球央行聯手QE注入市場流動性，加上疫情加速遠距科技應用的發展，重拾漲升動能，部份股市甚至再創歷史新高，經歷驚濤駭浪的一年。展望2021年，富邦投顧董事長蕭乾祥認為，在景氣復甦、市場貨幣政策依舊寬鬆，債券利率下檔空間有限的環境下，國際資金有機會重回新興亞洲市場，台股在半導體產業為首的電子科技產業成長前景持續看好下，有機會續創新高挑戰14,800點，整體台股股價淨值比(P/B)區間預估落在1.6~2.1倍水準，對應指數高低點位約在11000~14800點區間。

蕭乾祥點選的4大台股投資主軸(ESGC)：一、環保綠能(E)：電動車、電源綠能。二、半導體(S)：晶圓代工、IC設計、第三代半導體、被動元件。三、5G(G)網通設備、載板。四、景氣循環及高股息殖利率(C)：低基期的塑化、鋼鐵及航運及獲利及配息穩定績優股。

蕭乾祥認為，台灣2020年雖受新冠疫情的影響，不過受惠於防疫管控得宜，及美中對抗的轉單效益，2020年經濟成長率仍能維持1.56%的正成長，相較臨近的日本、韓國及東協五國，甚至中國大陸，表現相對亮麗。展望2021年主計總處預估台灣經濟成長率將進一步躍升至3.92％，名目GDP更將突破20兆元新台幣。

蕭乾祥指出，近年來推動台灣經濟成長的主要動能，在於民間投資的持續增長。台灣近十年大力投資半導體及電子零組件產業，製造業自2009年以來每年投資金額穩定成長，由2009年的7800億元到今年將可突破1.5兆元新台幣，而電子零組件(含半導體)的投資比重，更是由59%提高到64%。半導體及零組件產業競爭力提升，帶動台灣由硬體代工經濟轉型成為科技關鍵零組件供應鏈，在全球科技供應鏈角色愈形重要。在美中兩大強權競逐科技主導權的環境下，台灣以半導體為首的電子科技產業有機會在美中分流中獲益。

(時報資訊)