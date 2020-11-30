日經指數在開高186點後，試圖再創逾29年半新高點，但在空方占上風下，大盤一路走低，終於在交易30分鐘左右，日經由紅翻黑。不過多方不放棄，指數早盤還是收小紅。日經225指數早盤收26666.91點，上漲22.2點，漲幅0.08%。東證股價指數早盤暫收1778.37點，下跌8.15點，跌幅0.45%。

經過連續上漲4個交易日，日經早上開盤時也一度表現氣勢如虹，僅管日本經濟數據傳來好消息，但保守投資人對日經指數，近日累積逾千漲點感到不安，賣壓也隨之浮現。

經濟數字紛傳佳音，包括經季節性調整後的10月份工業生產初值，月增率為3.8%，並來到95位置，與上(9)月月增3.9%無分軒輊，但已連續5個月增加，甚至比路透社經濟專家預測的中位數2.1%，還要來得好。

另外，日本10月零售銷售額年增率更為6.4%，不僅是8個月來首見，沒有辜負市場預期外，也是從2月至今，8個月來首次出現增加現象。同時，也寫下自去(2019)年9月以來新高記錄。

好消息無法阻止弱勢族群跌勢，像是東武鐵道(Tobu Railway)跌4.76%，東海碳(Tokai Carbon)跌5.14%，三井玉造船廠(Mitsui Engineering & Shipbuilding)也跌3.77%。

(時報資訊)