綠黨籍新竹縣議員余筱菁被控在焚化爐議題上，誹謗縣議會名譽，遭決議停權5天，不得參加10次臨時會。余先聲請定暫時狀態假處分，獲准參與會議，另提行政訴訟，台北高等行政法院認為，停權決議有違憲之虞，確實違法，判余勝訴，可上訴。

余筱菁今年4月24日參與新竹縣議會舉辦程序委員會討論焚化爐計畫，以防疫為由要求開窗通風，獲主席允諾，未料一開窗，反對焚化爐的民眾即在外舉牌抗議，影響會議秩序。余筱菁事後並在臉書粉絲專頁發布「＃圖利唯一一家投標廠商」、「＃閉緊緊的最高民意機構！？（呵）」等標籤。

部分議員認為余筱菁的發文影響議會聲譽，提案連署送入紀律委員會，委員會決議停權5天，送大會表決通過，余不得出席8月10日至14日的10次臨時會。余不服，向北高行聲請定暫時狀態假處分勝訴，獲准參加臨時會，並另提起本訟，請求撤銷停權決議。

北高行認為，禁止特定議員出席會議，涉及干預議員行使職權的權利，相關規定須經法律授權，但縣議會依據《新竹縣議會制訂自治條例》、《紀律委員會設置辦》相關規定懲處余筱菁停權，這2項自治法規未經法律授權，且違反法律保留原則，有違憲之虞，故認定停權違法，判余勝訴。

(中時 )