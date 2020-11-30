民進黨政府宣布將進口萊豬，但民眾質疑把關配套不足、批評聲浪不斷，綠營則全力辯駁，近來又發現親綠的網軍又有動作，同時秀出「一張照片」，註明含有瘦肉精的美牛很好吃，疑似想轉移萊豬爭議。

臉書粉專「逐柯攻城師」今(30)日發文指出，包含王浩宇等親綠的粉專都不約而同貼出「家樂福美國牛肉」相關的照片，並且在文中寫下「個人認為這是美國牛肉最好吃的一塊」，更標記「有瘦肉精」，不僅文字內容大同小異，照片還都是同一張。

「逐柯攻城師」狠酸綠營網軍，到底是太懶了，還是中央廚房又統一出菜？今天家樂福賣場到底是招誰惹誰了？要受到民進黨側翼這樣子的攻擊，而且網軍用這種置換概念的做法混淆大眾，丁怡銘的牛肉麵之亂才過去不久，網軍還玩這套，真的是讓人搖頭。

該文引來網友們的討論，表示「家樂福拿不出檢驗報告的話，又要啞巴吃黃蓮了」、「上次就用這招，這次還來阿」、「從好市多開始被狂拿來當擋箭牌，現在是家樂福了」、「政治不該沒有人性」、「有中央、會作圖」、「雙標就算了，還猛製造對立」、「家樂福應該要提告」、「還記得皇家牌水表嗎，家樂福只能默默吞啦」。

(中時新聞網)