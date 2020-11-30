前民進黨主席施明德今（30）日在臉書砲轟促轉會，由一群欠缺專業良心的人組成，因為促轉會把台灣烈士視為罪犯，只懂得政治正確，為掌權集團服務。

施明德直批促轉會，「有什麼資格恥笑中國北京西山無名英雄紀念碑，搶走了台灣烈士？！」台灣今天的民主、自由和主權，是靠多少先烈先賢付出生命、血涙和多少家庭的苦難所鑄造，不是靠現在掌權的民進黨人士所爭得，但民進黨兩度掌權，可曾吃水果拜樹頭？可曾真正禮拜過台灣烈士？掌權者都懼怕烈士的光芒，反映出他們當年的怯懦？

施明德更批前總統陳水扁是「墮落的掌權者」、不知羞恥，大言不慚且狂妄的說，「誰沒有拿我家的錢？請出聲！」「誰沒有向我求官？」彷彿他是台灣首富之子，彷彿他是帝國皇儲登基的，什麼都是天賜的，但沒有人不知道他出身三級貪戶，他的狂言，不是正暴露出他的貪婪無狀？民進黨的掌權集團，都習慣懷抱這種家天下心態嗎？

「歷史會記住，你們仍把台灣烈士視為罪犯啊！」施明德指出，促轉會的心中，仍把「泰源革命五烈士」：江炳興、鄭金河、陳良、詹天增、謝東榮視為叛國賊，且所採取的立場，仍和處死他們的蔣介石完全一致，並質疑促轉會心中可有什麼正義？有什麼促進轉型？只懂得政治正確，為掌權集團服務。

如今北京西山無名英雄紀念碑上，把江炳興等五位先生，奉為烈士英雄紀念。施明德怒問「你們還有臉斥責中國！？」民進黨政府不禮敬他們，竟還調侃大陸禮拜他們，為政治效勞到如此低級，這又是一個什麼獨立機構？他們敢如此放肆，是因為台灣已經沒有真正的在野黨，連像樣的都沒有。「烈士們天上有知，他們會選擇那一邊？」

最後，施明德也指責促轉會，「是你們在羞辱台灣烈士；是你們在賤踏台灣烈士；是你們讓台灣人心中沒有英雄烈士；是你們坐實台灣真的是個『只有寃魂，沒有英靈的無脊椎民族』。你們真的把我惹火了，惹哭了！」

(中時新聞網)