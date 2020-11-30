阿里巴巴旗下的螞蟻集團11月初暫緩中港兩地上市後，外電引述消息人士表示，該公司2021年重啟上市的機會很微小。

外電引述消息人士稱，大陸官方公布網路小額貸款管理暫行辦法，螞蟻還在評估所需要的變動，等待管理辦法的最終版本，預計滿足新的監管要求，帶來大量工作，而且相信未來數個月，可能有更多針對財富管理等金融科技業的監管政策，因此上市已非首要任務，可能無法在2022年之前完成。

消息人士還稱，大陸銀保監會和證監會已成立針對螞蟻的聯合工作小組，定期與公司聯絡，相信螞蟻需要申請金融控股牌照，旗下兩間貸款公司亦要重新申請牌照。

據知情人士透露，銀保監會將控制全國性運營網路小貸公司的數量，並且幾乎不可能給螞蟻兩個牌照。

螞蟻也需要向人行申請金融控股牌照，因其業務橫跨兩個以上金融領域；監管機構尚未給出具體的指示，但已告知螞蟻需要遵守目前的監管規定並在金融控股公司的框架下運營。

(工商 )