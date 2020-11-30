HTC（宏達電）的粉絲快看喔！你期待HTC推出全新產品很久了嗎？或許不必再久等了。根據國家通訊委員會（NCC）認證資料庫，HTC趕上潮流，在近期提交了一款真無線耳機（TWS）新品，已獲得NCC認證。換句話說已經取得可上市的門票，距離正式開賣的時間已經不遠。

自蘋果隨著iPhone 7發表AirPods真無線耳機以來，真無線耳機就成為市場寵兒，不僅是耳機廠，手機廠也競相投入研發，推出新品，而消費者選擇可說是相當多元。如果市面上還沒有出現符合你心意的產品，你有福了！《MySmartPrice》網站發現，一款由HTC提交的真無線耳機近期通過了NCC認證。從提交的產品來看，新品名稱可能是True Wireless Earbuds，不過不排除上市時可能會以更簡潔有力的名稱推出。共有黑白兩色，充電盒上印有HTC品牌標誌，裡頭耳機則是採用耳塞式設計，耳機機身看來是頗為小巧>

從認證資料來看，這一款真無線耳機的充電盒電量是400mAh，單邊耳機電量則是40mAh，與市面上常見的真無線耳機產品的規格都很接近，支援藍牙5.0。盒身背面有充電孔，從認證照片來看應該是USB-C連接埠。

目前較難推測這一款新品會在何時上市，但有鑒於已經通過了NCC的認證，相信距離上市時間已經不會太久，喜愛HTC品牌產品的消費者可以留意上市資訊。而近期HTC則是因爲進入秋冬季節，旗下Desire 20+推出了全新的雲彩藍新色，為市場帶來一股新意。而HTC旗下首款5G手機U20 5G也在10月底推出全新曜岩黑新色，也是值得消費者參考的新品。

(科技)