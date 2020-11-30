「金嗓天王」費玉清去年11月在最後一場個人演唱會上，宣布封麥退休，開始第二人生，時間過得很快，小哥已經退休1年，沒想到近日有大陸網紅爆料他得了癌症，且癌細胞擴散已命危，消息在網上瘋傳，而費玉清的經紀團隊及友人，也鬆口給出回應。

小哥封麥1年，外界多以為他過著恬淡平靜的安逸生活，沒想到前天大陸網紅「帝師」開了直播，過程中稱媽媽傳了訊息給他，隨即低頭讀出內容，竟是「費玉清癌症已經擴散」，還說他命危，律師已到場並進到病房記錄遺囑，「他剛64歲，我在旁邊」。

帝師的驚人爆料讓網友大傻眼，紛紛詢問到底是真是假，他表示不清楚，強調就是媽媽說的，但有些人抱持懷疑態度，一來帝師說這事的時候還能嘻笑，再者把費玉清的年齡說錯，小哥今年實際上已經65歲，同時也沒解釋消息來源，但即使眾人心有疑慮，「費玉清癌末」傳聞還是在微博上引發了熱議。

有鑑於費玉清癌末命危的消息瘋傳，小哥的經紀團隊也在微博澄清「此事系造謠，純屬無稽之談」，而他的友人則在朋友圈發文，要大家別再問也別信網路謠言，澄清費玉清身體健康，生活安好，感謝外界的關心。

恆述法師日前雖宣布與兩個弟弟暫時不再來往，但看到新聞仍相當緊張，第一時間就求證姪子，幸好得知「他還好啊」的消息，總算鬆了一口氣。張菲則透過經紀人表示，自己29日才剛跟弟弟碰面，費玉清講話生龍活虎，身體非常健康，這個傳聞根本就是亂造謠，「這些年一直有人在亂造謠，我們真的很不想理會，小哥好得很」！

(中時新聞網)