立法院27日因萊豬問題爆發朝野衝突，立法院長游錫堃主持議事時直接跳過國是論壇，不處理國民黨團所提程序問題，引發國民黨立委不滿，質疑游錫堃處理議事不公。

侯友宜今表示，立法院運作上有一定規定，大家可以來評估有沒有違反議事公正性，相信大家心裡都很清楚答案。

(中時 )