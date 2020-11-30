游錫堃跳過國是論壇遭控議事不公 侯友宜：大家可評估 11:362020/11/30 中時 蔡雯如 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 侯友宜表示，立法院運作有一定規定，立法院長游錫堃是否處理議事不公，大家可自行評估。（記者蔡雯如攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 立法院27日因萊豬問題爆發朝野衝突，立法院長游錫堃主持議事時直接跳過國是論壇，不處理國民黨團所提程序問題，引發國民黨立委不滿，質疑游錫堃處理議事不公。 侯友宜今表示，立法院運作上有一定規定，大家可以來評估有沒有違反議事公正性，相信大家心裡都很清楚答案。 (中時 ) #議事 #游錫堃 #立法院 #侯友宜 #議事不公 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 游錫堃跳過國是論壇遭控議事不公 侯友宜：大家可評估 11:362020/11/30 政治 新北市宜蘭同鄉會新莊登場 蔡英文：台灣經濟是四小龍第一名 19:242020/11/29 生活 藍控游錫堃議事不公 明排立院專案報告 11:212020/11/29 政治 林為洲勸陳柏惟 立委工作不是打人 04:102020/11/29 焦點要聞 社論／萊豬惡政 小心選民加倍奉還 04:102020/11/30 時論廣場 專家傳真－疫情困境中如何由少變多 04:102020/11/30 專題周報 張伯權：鳥兒，不只是會飛的動物 08:302020/11/30 生活 國防院：樂山雷達站範圍涵蓋南海 供美早期預警 18:442020/11/29 政治 矗霖油壓送料裁斷機 無塵室首選 04:102020/11/30 產業．科技 印尼7月宣布移工「零付費」許銘春4個月拿不出對策 08:062020/11/30 生活 政治熱門新聞 和高嘉瑜之戰為何突然熄火了 游淑慧爆神秘人物一句話 - 政治 立院一場亂仗後 兩政黨最新「民調」差距拉開了 - 政治 每人GDP破3萬美金 王浩宇歸功蔡執政 網：別自欺欺人了 - 政治 川普將出最後大絕招？林濁水爆：他終於想到了 - 政治 被鎖喉後與顏寬恒互嗆！今巧遇坐一起 陳柏惟反應讓網友笑翻 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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