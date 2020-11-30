許多人都希望婚禮能有政治人物或大咖藝人等重量級人士站台，不過也不是人人都能請得到。一名網友近日分享自己參加朋友婚禮的經驗，驚見隔壁桌陣容非常壯觀，讓眾人忍不住驚呼：「能請得動這一整桌好猛！」

網友PO出朋友喜宴，隔壁桌坐的竟全是神明。（圖／截自爆廢1公社）

這名網友在《爆廢1公社》PO照發文指出，參加朋友喜宴時發現隔壁長官桌很壯觀。照片中可見，這一桌坐的不是人，竟是一尊尊的神明，而且為了符合餐桌高度，有些還坐在「兒童座椅」上，畫面引人側目。

照片曝光後，引起網友熱議，紛紛回應「史上最大咖」、「能請得動這一整桌也不簡單，太扯了」、「哇勒！第一次看到這種耶，好酷喔」、「兒童座椅好可愛喔！被神明見證的愛情」、「這證明新人是天作之合」、「神明見證婚姻千萬不要隨便離婚，要百年好合」、「第一次看到，好猛」。

由於沒有拍到桌上飯菜，有網友好奇詢問「那他們會上菜嗎XD很好奇哈哈」、「所以要敬酒嗎？」有內行網友解釋，鄉下有些地方為了答謝賜予龍鳳胎、湊成姻緣都會宴請神明，而且同樣會上菜，新人也會敬酒，結束後再請他們回去，堪稱是喜宴中的「大咖賓客」。

網友分享超狂菜單 喜宴菜色像猜謎

(中時新聞網)