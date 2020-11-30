台灣最美風景真的是人！一名網友日前在嘉義市彌陀路上的7-11，看到店員正陪伴拄著助行器的老爺爺過馬路，他趕緊將這畫面拍下來，並列印出來轉送給這名店員，他表示看到店員的舉動，令他整天心情都好得不得了。

原PO 27日於臉書《新‧路上觀察學院》指出，當天一早在嘉義市彌陀路上的7-11外面看到這畫面，整天心情都好的不得了，只見照片中一名不良於行的爺爺，正吃力地拄著助行器，而身邊還有一名小七店員攙扶、陪伴過馬路。

這樣的畫面，令原PO相當感動，立馬用手機將這美好的畫面拍下上傳至網路分享，並將照片印出拿去該門市，轉交給該名善心的店員。原PO認為，若是自己日行一善的畫面被拍到，又收到這樣的「禮物」，任誰都會很開心吧！而就在交出照片的那一刻，他也坦言心情真的好到爆炸。

照片曝光後，吸引逾萬名網友按讚、分享數破百，不少網友留言回應「我第一次在這裡（粉專）按愛心不是按笑的優質圖文」、「這才是真正的路上觀察」、「總之願意照顧長者都必須給讚」、「看了心都暖了」、「最美風景」、「好有前途的孩子」、「我好喜歡這張照片，謝謝你發現美好的一刻」。另外也有網友歪樓，「店裡沒人顧啦」、「結果店長因為他擅離扣他薪水」。

(中時新聞網)