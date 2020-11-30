路透引述消息人士透露，美國總統川普準備將中海油和中芯國際加入所謂與中國軍方有關聯公司的制裁黑名單中，限制他們獲得美國的投資。

知情人士表示，名單中還包括中國國際工程諮詢有限公司和China Construction Technology Co。

11月稍早路透報導美方將新增4家中國企業為受中國軍方支持的公司，使得被納入的中國企業數量增至35家。報導稱，目前尚不清楚新的名單何時在美國聯邦政府官報（Federal Register）中公布。

報導分析，即將離任的美國總統川普刻意強化對中國的強硬立場，被視為擬將此一氣氛延續到民主黨的拜登上任之後。川普認為，中國努力支持企業將新興民用科技用於軍事用途，該名單也是美國針對中國這種做法所採取的廣泛舉措的一部分。

路透上周報導，川普政府正接近宣布89家中國航太及其他領域的企業與軍方有關係，將限制他們採購美國一系列產品及技術。中芯國際早已成為華盛頓瞄準的目標。9月美國商務部該公司實施出口限制，之前認定供應給該公司的設備可能被用於軍事目的，這是「不可接受的風險」。

界面新聞報導，中國外交部發言人趙立堅對此表示，中方堅決反對美方無端打壓中國企業，並多次就此表明嚴正立場。美方所作所為嚴重違背美方一貫標榜的市場競爭原則和國際經貿規則，必將損害美國的國家利益和自身形象。趙立堅強調，中國企業始終堅持依法合規經營，在國際化經營中嚴格遵守包括美國法律在內的各國法律法規。美方應停止泛化國家安全概念、打壓外國企業的錯誤行為。

(工商 )