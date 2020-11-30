中國官媒中國日報（China Daily）今天在微博發文，指美國有關部門執法人員近期多次突擊檢查中方航運企業人員的共產黨員身分，「讓人感到麥卡錫主義正在美復活」。

中國日報是英文媒體，今天在其微博上以中文報導上述消息。

這篇報導指出，截至11月11日，中國共有21艘輪船在美國港口停靠時遭美突擊檢查；9月以來中國的航空公司共有16架次赴美航班機組人員遭詢問、盤查。美方盤查有時長達數個小時，「反覆糾纏共產黨員身分，連入黨原因也要盤問」。

報導引述權威人士說，「美方有關做法涉嫌歧視性執法，意圖挑起意識形態對抗，干擾中美正常人員往來，蓄意製造麻煩和障礙，讓人感到麥卡錫主義正在美復活。如美方執意對中共黨員持續滋擾甚至打壓迫害，中方將考慮採取對等反制措施」。

「麥卡錫主義」指美國1950年代的反共產黨滲透行動，以備受爭議的手法揪出境內共產黨人或同情共產主義者。

2017年1月美國總統川普（Donlad Trump）執政後，美國官員逐漸將「中共」和「中國」區分。今年甚至一度傳出，美國考慮對中國共產黨員祭出入境限制。

(中央社)