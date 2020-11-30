91APP-KY(6741)向櫃買中心申請初次申請股票櫃檯買賣，最快明年上半年掛牌上櫃。91APP-KY成立於2013年7月8日，目前實收資本額5.359億元，董事長為何英圻，總經理為楊明芳，截至2020年11月10日，全體董事持股比32.26％。

該公司主要產品為新零售軟體開發暨服務及數據X電商服務，市場結構為內銷比99.45％、外銷比0.55％。2019年營收6.69億元，稅前利益1.28億元，每股盈餘0.96元。

91APP協助先進的大型零售品牌運用實體資源結合數位力量，將既有如會員制度、優惠券、折扣活動、點數、購物金、升降等全面數位化，提供消費者線上線下便利一致的服務，顧客不只在實體使用，還可隨時在線上使用；線上下單可門市取貨，或結合物流，讓每個門市成為距離最近的發貨倉，成為「實體電商」。

今年3月正式推出「360品牌數位代營運服務」，其中「電商代營運」方面，在本次雙11首波開打即帶來優異表現，包含Kipling、黛安芬、MAKE UP FOR EVER、Timberland、The North Face等皆展現銷售動能。今年雙11實體品牌交易總額飆升270％，11/11單日交易總額成長達52％，創下歷史新高，更是平日業績的9倍；同時，「電商代營運」業績大幅度拉升，成長高達355％站上新高。該公司「OMO服務」與「電商代營運」兩大動能表現超乎預期，年化交易金額已達到新台幣150億元規模。

(時報資訊)