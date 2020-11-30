美系外資針對聯發科(2454)出具最新研究報告，認為競爭對手高通在大陸的旗艦5G智慧機仍有品牌優勢，人民幣5000元以上高階產品將成為聯發科明年重大挑戰之一，故將聯發科評等由加碼降到中立、目標價776元。

美系外資表示，有一份來針對大陸智慧型手機消費者的調查顯示，有12%消費者選擇聯發科的晶片產品，但卻有45%的消費者會選擇高通，顯示在大陸力拚半導體自製的關鍵點，聯發科應該努力於改善品牌形象，2020年聯發科交付了多個高端5G SoC(例如天璣800、天璣1000)，然而，大陸仍有45%的消費者仍在智慧型機中選擇使用高通晶片。

美系外資表示，到2021年，預計全球5G智慧手機晶片組需求可能會達到6億支，其中一半需求來自大陸品牌，而這對聯發科的市場份額和平均銷售價有著更進一步的意義，上述調查顯示出大陸消費者對智慧手機品牌的傾向，並相信其中內置了高通晶片可以在產品銷售上產生更好的加價作用，這對於聯發科意味著，若想要進入旗艦智慧手機市場(人民幣5000元或以上)將更具挑戰，據悉，聯發科高端智慧手機5G SoC將在明年下半年預計推出，採用的是5奈米製程，整體來說，若想打進高階5G智慧型手機市場，對聯發科仍需持續突圍，故將聯發科評等由加碼降到中立、目標價776元，2020年、2021年以及2022年每股獲利分跌為25.03元、35.02元、46.86元。

(時報資訊)