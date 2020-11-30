歐美股市高檔區間震盪，台股周一量價續揚，加權指數以上漲50.56點開出後走揚，一度大漲102.3點創13969.39點新高，惟隨後漲勢收斂壓回，時序接近11:30不敵賣壓翻黑。以內資為主的櫃買指數表現相對強勢，開高後維持穩健漲勢。

截至11點30分，加權指數翻黑下跌8.28點、為13858.81點，成交量估達2800億元，加上MSCI半年度調整將在盤後生效，尾盤相關調節估使成交量突破3000億元。櫃買指數截至11點30分上漲2.07點至177.31點，早盤最高上漲2.77點至178.01點、亦同步創高。

觀察盤面各類股表現，以玻陶股飆漲逾6％一馬當先，造紙、鋼鐵股分別漲逾2％、1.5％居次，成交量較大的電子零組件漲逾1％，電子、半導體股亦維持小漲態勢。金融股開高走低小跌，油電燃氣、汽車股跌逾1％，貿易百貨股亦跌近1％，表現相對偏弱。

權值股普遍熄火，聯電(2303)、日月光投控(3711)漲逾5％獨強，中鋼(2002)及台達電(2308)漲約1％，鴻海(2317)、中華電(2412)、南亞(1303)力守平盤。和泰車(2207)及聯發科(2454)跌逾2％、台塑化(6505)跌逾1.5％，台積電(2330)、大立光(3008)跌約0.5％，表現相對較弱。

分析師指出，全球秋冬疫情再起，致使歐美股市近期高檔區間震盪，但歐洲重啟封城使疫情獲得控制，加上疫苗研發屢傳佳音，使全球股市對近期疫情利空持續鈍化，加上年終歐美消費旺季業績仍有望優於去年同期，美股仍有創高機會，間接激勵台股持續向上。

台股因疫情控制得宜、經濟受衝擊較小，加上貿易戰轉單效應及低利環境熱錢湧入，11月以來已急漲逾1成，直逼「萬四」高點。因指標過熱及價量背離出現，短線面對新高反壓出現震盪，且MSCI半年度調整盤後生效，須留意尾盤震盪加劇。

分析師認為，雖然短期橫盤整理時間恐拉長，但盤面類股良性輪動，加上時序將步入12月，為近10年來全年指數表現最強勢期間，在基本面維持多頭格局不變前提下，預期短線正乖離偏高進行整理修正後，仍有再次帶量上攻挑戰萬四關卡契機。

整體而言，分析師認為台股近期將在13800～14000點區間震盪換手，短線可在13000～14000點區間操作，利用震盪分批低接強勢股布局，操作上短打靈活操作為宜，聚焦人氣熱絡的Mini LED、蘋果新機、半導體等業績題材股，避開線型高檔轉弱及法人賣超股。

(時報資訊)