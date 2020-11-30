美國總統大選剛落幕，所採用的通訊投票也引發選務爭議。中選會主委李進勇今日於立院內政委員會備詢表示，目前正在建置電子連署系統，並研擬《不在籍投票法》草案，但是否要推動需更多討論。綠委羅美玲指出，電子投票應更謹慎，藍委葉毓蘭、綠委沈發惠也提醒，明年7月全面換發的新式數位身分證（New eID）須避免成為投票爭議的來源。

今年11月3日舉行的美國總統大選，因新冠肺炎疫情，因此開放登記選民申請通訊投票，但卻發生計票錯誤及混亂，連任失利的美國總統川普因此揚言將走法律戰，且不承認敗選。

李進勇說，中選會已完成罷免與公投電子連署系統建置，並完成資安檢測，目前正就作業流程研提改善機制及資安防護措施。此外，依據2018年1月修正的《公民投票法》第25條規定，全國性公投得以採不在籍投票方式為之，對此已研擬相關草案，目前由行政院審查中。

羅美玲表示，2018年公投綁大選，發生票投不完「邊投票邊開票」的情況，引起社會討論電子投票的可行性。但剛結束的美國大選因電子系統出問題，引發爭議。李進勇說，若電子投票可能喪失選務可信賴性，就不值得冒險。

葉毓蘭提醒，新式身分證應避免成為舞弊來源，另也表示，美國大選為防疫而改變選務，未來若台灣也有防疫考量，是否有相關備案？請中選會擇日提出報告。

沈發惠指出，部分縣市在明年1月就要率先試辦新式身分證，中選會為避免在過渡期間，發生選務爭議，因此將打算在投開票所準備檢索名冊比對資料。但其法律效率是在裡頭的電子資料，如果不準備電子讀取設備，一旦發生爭議，難不成是採輔助的檢索名冊為主嗎。

李進勇回應，在選務上，屆時新式身分證要確認的只有投票人的戶籍資料，檢索名冊是依照投票人個資對照。沈發惠表示，名冊在抄錄過程中難保不會有問題，投票所現場若無電子設備，如何查驗真正具法律效力的登記戶籍？且檢索名冊並不具法律效力。

沈發惠說，《選罷法》第21至23條都在規範選舉人名冊相關的製作、保管、銷毀等法律依據，但檢索名冊的法律效力在哪裡？如果到時候檢索名冊和電子資料發生爭議，該如何依據？李進勇說，到時候會請戶政事務所人員待命，若有爭議會馬上來釐清。

(中時 )