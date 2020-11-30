愛貓的邱姓男子連臉書都是貓咪照片。（翻攝照片／莊曜聰台南傳真）

台南市玉井區今（30日）凌晨發生一起車禍，32歲邱姓男子駕車到楠西山區要帶受傷的流浪貓去就醫，在行經玉井區竹圍里路段時，疑似因路況不熟，迎面撞上橋頭，車子瞬間起火燃燒，火勢猛烈，警消據報前往搶救，將火撲滅，但邱男已來不及逃生，慘死車內，貓咪則自行跳車脫困保住一命，由家屬帶回安置。

南市府消防局據報，30日凌晨1時24分左右，玉井區竹圍橋橋頭附近有火燒車事件，立即派遣玉井消防分隊、玉井中隊前往馳援，到場後車子已全面燃燒，立即佈水線救火，熄滅後赫見駕駛座有一具焦屍，經查車籍，是家住安南區的邱姓男子。

玉井警方接手調查並勘驗現場，初步研判邱男可能是因為路況不熟，加上車速過快，沒有能夠及時左轉彎，才會直接衝撞橋頭，結果受困車中，火燒車時來不及逃生，才釀成這起悲劇，而他救下的橘白色相間貓咪，及時跳車，臉、腳部都有傷，蜷縮在路旁，最後由家屬帶回安置。

警方調查，32歲的邱男平時擔任外送員工作，他在網路上收到網友訊息，指出楠西有流浪貓受傷，他非常好心，深夜開車直奔山區，要把貓兒帶到市區就醫，沒想到回程途中出事；玉井警方也呼籲，深夜駕車因視線較為不良，加上行駛到不熟悉的路段，更要放慢速度以策安全。

(中時 )