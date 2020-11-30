香港第四波疫情以來，確診數字昨日首次破百，也是近4個月來新高。星島日報報導，港府正「通盤」檢視防疫禁令，整體性地考慮加重違反防疫令的罰則，包括大幅增加罰款金額，甚至考慮嚴重違規者需要監禁，以增加阻嚇性。

香港特首林鄭月娥昨指，目前2000定額罰款（港幣）難以防止限聚令違規行為，表明會研究提高罰額，至於將升至多少元就未知，但她指肯定要有阻嚇性。

至於她在《施政報告》當中提到要爭取疫情「清零」，被問到是否只是口號，林鄭解釋是一個決心的展示，會動用更大力量制訂政策和法例達致目標。

報導引述消息人士表示，香港目前防疫禁令的罰款，相比英國與紐西蘭低，因英國違反自我隔離檢疫令，最高罰款一萬英鎊，故政府有意提高罰款額，正積極探討當中，並需與律政司研究相關法律，罰則會否太重。

據悉，政府計畫加重懲罰，目的是阻嚇不聽話的市民，故要提醒社會違反政府防疫禁令，有機會面臨監禁。

(旺報 )