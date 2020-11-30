國家通訊傳播委員會NCC日前不予中天新聞台換照，國民黨立委上午在立法院財政等聯席會關切假處分對於中天保住52頻道的影響。NCC主委陳耀祥說，如果12月11日假處分時間上來不及，屆時52頻道有可能會變空頻。陳耀祥並說，NCC看的不是法院的進度，而是頻道業者的進度。

NCC不予中天新聞台換照，由於將造成無法挽回的損害，中天己遞狀聲請定暫時狀態假處分，台北高等行政法院下午就會開庭審理。立委賴士葆質疑，中天新聞台是不是12月11日就沒有了，如果假處分的處分書還沒有出來，NCC會暫時不要找新的頻道進駐，還是說不管了，照樣找新的進駐。

陳耀祥說，假處分通常一周內會出來，依照法定程序是，52頻道系統業者有報進來，包括寰宇、CNN或單純下架都有可能，如果時間上來不及，就有可能變成空頻，也就是跳過去，以目前的進度是有可能是空頻。

至於52頻道假處分的影響性，陳耀祥說，基本上來講，法院有法院的進度，NCC有NCC的進度，NCC看的不是法院的假處分，而是系統業者的進度。賴士葆說，如果NCC急著讓給某個電視台，如果假處分成功，NCC不是滿臉豆花，陳耀祥則說「不會」。

賴士葆再問，中天新聞台如果回不去了 ，屆時損失5、60億元比照可申請國賠，陳耀祥則說，過去申請國賠的東森S台並沒有成功，且52頻的位置本身不是頻道的，的而是系統業者要去排頻的問題。

(中時 )