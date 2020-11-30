◎秋蟹肥美正夯！這些人不宜多吃

入秋後是適合大啖螃蟹的季節，此時秋蟹肉肥味鮮，許多餐廳都會推出螃蟹料理。但其實並非所有人都適合吃螃蟹，台南市立醫院中醫師吳宜蓁提醒，螃蟹的性味鹹寒，為寒性食物，體質虛寒者、過敏體質者、感冒、心血管疾病者、痛風者都不宜過度食用，才不會因大啖美食卻失了健康。

◎罷免黃捷、陳致中、高閔琳會過？ 中選會曝光最新進度

立院內政委員會今日審查中選會2021年度預算及施政計畫報告。根據中選會施政報告內容指出，民進黨桃園市議員王浩宇罷免案已達法定連署人數，將於明年1月16日舉行罷免投票。另無黨籍高雄市議員黃捷、民進黨高雄市議員陳致中、高閔琳等人罷免案，目前仍在作業中。

◎20年後連續乾日天數增1.5倍 學者警告：乾旱危機將持續擴大

台灣面臨56年來最嚴重乾旱，導致部分縣市大規模缺水與農業停灌，學者表示，早災與停灌在科學上已證明不是偶發，極端天氣的頻率也越來越高。根據研究指出，20年後台灣春季降雨量可能減少13.2％，連續乾日天數會是現在的1.5倍，乾旱危機將持續擴大，政府、企業與社區必須大幅提高溫室氣體減量對策來因應。

◎1-8月車禍死亡1975人4成高齡者 「路老師」宣講交通安全

交通死亡人數，今年1至8月已累積高達1975人，其中4成為高齡者，由於每件事故均會造成一個破碎的家庭，為建構「零死亡、零重傷」的交通安全環境，交通部自9年前開始培訓路老師。交通部今日舉辦「109年度『路老師』頒獎授證典禮記者會」，由政務次長王國材頒發路老師「年度貢獻獎」、「年度金質獎」、「年度銀質獎」獎項共33名、授證合格「路老師」139名。

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(中時新聞網)