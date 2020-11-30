一位正妹女網友畢業後考上四等警察任職4年，但因忍受不了職場環境與上班制度等種種原因，最終離職。她日前在論壇上以過來人身分親揭六大讓她離職的原因，最後甚至寫下，這真的不是一份好工作，一個月給我10萬也不回去，引起網友熱烈討論。

女網友28日在論壇《Dcard》上以「建議不要考警察」為標題，並在內文寫下，她在大學畢業後透過警察特考考上四等警察，入職共四年的時間，讓她深感這根本是一份莫名其妙的工作。

原PO表示，她自認是一位個性直接不怕吃苦的女性，舉凡輪班、深夜值勤、單一位警察處理事情等，她全都爽快接下，就連同事都想避開的春節維安的工作她也做到長官誇獎。

但就連做事能讓長官誇獎的原PO，都無法忍受警職而選擇離職，原PO娓娓道來其中內幕：第一，排假總是無預警取消，生活品質零，甚至趕不回來還會被當成整個派出所的罪人，慘被長官記恨；第二，長官永遠覺得自己最聰明，無法接受建言，原PO甚至寫下「簡直有病」。

第三，輪班造成身體健康問題，向上反映卻被當成問題人物；第四，同事素質落差大，原PO表示曾遇過同事欠賭債到處借錢、酒醉來上班或上班將子彈丟在抽屜等荒謬事蹟。

第五，職場對女性不友善，原PO自認外貌不怎樣，卻還是會被長官叫去應酬陪笑，過程中還需一邊承受黃色笑話的言語騷擾；第六，社會大眾對警察不友善，明明公正執法，但遭民眾攻擊卻只能消極抵抗，壓倒她最後一根稻草則是，聽見家人遇上臨檢時的反應極度不友善，才讓她毅然決然辭掉月入55K的工作。

原PO相當感嘆地說，雖然現在的工作月薪才46K至48K，但一個月最多加班三天，相對生活有品質的多。原PO更勸世的寫下，「警察真的不是一個很好的工作，給我一個月10萬我也不會回去，我堅信努力認真的人到哪裡都是人才。」

文發出後，不少網友熱烈回應，「警察需要的不是人才，是奴才XD」、「看到這樣輪班的時間就不會想做了， 每天身體調時差累都累死了」、「男友警察9年路過，他也是說現在越來越不想待在派出所，明年想調單位」、「完全同意妳，我警專34期於今年離職」。

(中時新聞網)