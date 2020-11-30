市長盧秀燕指出，市府昨天將北捷退回，主要是為安全把關，因安全還有疑慮，安全把關者不會隨便放水，安全是所有交通建設最高指標！（陳世宗攝）

中捷問題越演越烈，台中市議員陳淑華、謝明源、邱素貞及蕭隆澤，今天於市議會質詢時，針對中捷連結器問題一波三折提出撻伐，要求北捷應該要到台中市議會說明；謝明源說，他對北捷沒信心，不是12／19日可完成通車，當初發生橋梁斷裂還好天佑台中！

中捷董事長林志盈說，捷運列車部分在日本組裝、原裝進口的9輛列車中有7輛出問題；其中6輛連結器無法拆卸，2輛軸心斷裂，且都是美國出產的連結器。令人擔心且懷疑連結器涉及材料、組裝問題，他要求北捷局再找第三方檢測，才能讓市民安心。

林志盈強調，這不是有問題的連結器拆下來換新就好了！他指出，出問題的列車都是在日本組裝、原裝進口的，這不是個案，而是有系統性的問題；議員提出的質疑會一併向北捷反應。

市長盧秀燕指出，市府昨天將北捷退回，主要是為安全把關，因安全還有疑慮，安全把關者不會隨便放水，安全是所有交通建設最高指標！

(中時 )