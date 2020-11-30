華爾街最大多頭之一Capital Wealth Planning看好美股將迎來新一波噴發行情。該投資顧問公司策略師索特（Jeff Saut）預期標普500指數將在年底前衝上4,000點，較上周五收盤再漲10%，與3月23日創下的低點相比上漲83%。

索特表示：「企業獲利將繼續超出大多數人的想像。」

儘管標普500指數與道瓊指數已經創下歷史新高，但索特認為這是他見過的最討厭的牛市。亦經營市場分析公司Saut Strategy的索特表示：「大部分散戶投資人被嚇死了，他們正坐擁過多現金，將被迫在感恩節到新年這個最強勁的旺季期間出手」。

索特表示，標普500指數創下紀錄的表現與1949年～1966年，尤其是1982年～2000年（包括1987年崩盤）的噴發行情相應。「當我們今年拉回37%、38%時，一堆『熊』跑出來說我們已陷入熊市，但他們顯然不知道『長期牛市』是什麼。自2009年3月以來，這個市場的主要趨勢一直都處於上升。」

索特表示，在1995年，即使投資人認為所剩動能已經很少，但標普500指數仍持續突破阻力區，這造就了該指數有史以來最好的5年行情。他相信歷史將重演，因為現在幾乎沒有任何立即的危險。

索特表示，市場最大的風險將是地緣政治事件，例如與北韓爆發的核事件，第二名則是華盛頓當局的政策失誤，但「我並未看到這其中任何一個風險將發生」。

而新冠肺炎疫情是市場最大風險這項，並不在這位華爾街老將的清單上。

索特表示：「在此時搖擺不定是錯誤的，在長期牛市中，我認為最重要的是不要失去各位的股票部位，我們至少還有另外4年多的時間，但卻沒人相信這件事」。

(時報資訊)