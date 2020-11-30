國際鎳價原料價格續走強，不鏽鋼龍頭廠燁聯（9957）12月盤價以平高盤開出，隨著不鏽鋼價第四季仍趨於漲勢，有利相關廠商營運。

燁聯27日開出的12月盤價，內外銷不同調，300系列大宗不鏽鋼產品內銷開平盤，僅430系每公噸小漲500元，外銷價格則每公噸大漲30～150美元。

從原料面來看，近日國際鎳原料現貨價每公噸漲到約16,220美元，11月均價約15,760美元，較前一個月高出逾520美元，若以300系產品含鎳8%計，每公噸成本增加逾40美元。

燁聯表示，12月盤價內銷大多平盤、外銷大漲，主要考量下游客戶接單競爭力、庫存壓力，才決定300系產品內銷價持平，但外銷價格在鎳價走高、海運費大漲的成本壓力下，做適度的漲價。

燁聯內銷價平盤，市場預料另一上游大廠唐榮（2035）也將開平盤；隨著第四季鎳價及盤價續漲，允強（2034）、彰源（2030）等相關鋼廠將跟漲，增添第四季營運動能。

第四季國際鎳原料價格續漲，上游不鏽鋼大廠燁聯10月盤價平盤後，11月內外銷盤價再度開高盤，其中，內銷304系每噸漲2000元，外銷漲100美元，另外，400系產品內銷價每噸漲500元，外銷漲30美元。12月則是平高盤開出。第四季不鏽鋼價仍趨於漲勢。

先前隨著鎳原料成本高漲，上游煉鋼大廠燁聯5月起盤價回升，一路漲到9月，呈現連續五個月調漲，因累計漲幅大，10月以平盤開出，11月再度開高盤；12月仍開高。

(時報資訊)