新北市某金屬公司日前引進58名外籍移工，卻違法派遣至玩具製造、印刷、電子加工等3家公司使用，遭檢舉後還辯稱該工廠為它的上、下游子公司；新北市勞工局今依違反《就業服務法》重罰4家公司共291萬元，並呼籲業者遵守相關法令規範，切勿透過人頭公司非法引進勞工，新北將予以重罰。

新北市勞工局表示，工廠若有申請外籍移工需求，需依法向勞工局申請，通過才可聘僱；該金屬公司以專案為由引進58名外籍移工，並分別派遣至玩具製造、印刷、電子加工等3間公司，移花接木的方式，企圖躲避勞工局查緝。

勞工局指出，該金屬公司甚至辯稱，玩具製造、印刷、電子加工等3間公司為其子公司，因近期趕工、協助維修機台、承包代工業務等原因，才將移工另派至工廠工作，但勞工局調查，其實多數移工早在入境後，就直接被帶到玩具製造公司上班，懷疑因3家公司根本不符合聘僱移工規定、或是根本沒有工廠登記，才會非法聘雇外籍移工。

勞工局表示，4公司分別違反就業服務法「非法容留外國人從事工作」、「以本人名義聘僱外國人為他人工作」等規定，除要求立即改善外，也重罰4家公司共291萬元。至於引進移工的金屬公司，從重處罰111萬元。

勞工局長陳瑞嘉表示，《就業服務法》第57條第2款規定，雇主不得以本人名義聘僱外國人為他人工作，就算在上下游廠商的工廠工作，都不合法。像本案的金屬製造公司，以承包其他公司或工廠部分製程的模式，讓所聘僱的移工從入境起，長期為特定廠商工作，已明顯違反就業服務法規定。

(中時 )