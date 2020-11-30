「永康區台1線中正北路南向路段臨時疏運改善工程」（即國道1號永康交流道南下出口至中正北路與永安路口右轉專用車道）將於今起（30）動工，工期預估85天，約於明年2月10日工程告竣。轄區內的台南市政府永康警分局提醒，施工期間，車輛行經施工區域請減速慢行，並配合路口交管人員指揮。

永康警分局表示，工程將分3個階段，第一階段預計83天，將不會占用到原既有道路，預計不會對現有交通產生過大衝擊；第二階段則預計1天，將對原有之機慢車道進行AC鋪設；第三階段也預計1天，將對原有之快車道進行AC鋪設，因該施工路段地處永康交流道周邊，是進出市區之主要道路，交通流量極大，極易造成交通壅塞，分局已規畫於施工期間，針對永康交流道及永安路沿線加強路況監控與交通疏導。

另外，永康警分局也呼籲用路人嚴禁於道路紅線違停、併排停車，保持路口淨空，並再次呼籲行經路口務必禮讓行人。為了保障生命安全，切記不要酒後駕車，共同維護行車順暢及安全。警方也將主動連線警察廣播電台，隨時說明轄區最新交通情報、疏導、替代道路等資訊，即時插播路況，提供完整用路資訊，供用路人行車參考。

(中時 )