民進黨政府近年致力推動「增綠、減煤」的能源政策，當中也包含2025「非核家園」，今(30)日「缺水停灌，氣候變遷」記者會中民進黨立委洪申翰表示，核電在能源效率上已經被再生能源「遠遠打敗」，核電與否已是「假議題」。核四公投領銜人黃士修反諷，聯合國歷年各版IPCC報告指出綠能包括核能，美、日、歐盟也將核能與再生能源都列入綠色政綱作為碳中和手段，執政黨立委卻「活在平行世界」，捏造假趨勢矇騙社會。

洪申翰表示，台灣只要談到氣候政策，「就會有一群人跳出來聯合國民黨說要核能要核電」，但在整體氣候討論中已經被放到最末端，尤其能源效率方面也已經被再生能源給遠遠打敗，希望某些人士不要再以要核不要核的「假議題」模糊焦點。

核四公投領銜人黃士修指出，對於洪委員「在世界趨勢上核電已經被放到最末端，要核不要核變成假議題」之說法，給予以下回應：

「氣候政策要核電，是明文列在聯合國歷年各版IPCC報告，併用所有種類的綠能，包括核能、風力、太陽能，再搭配提升能源效率和研發儲能科技，都還不一定能阻止氣候變遷危機，人類已經沒有太多時間。

美國延役大量反應爐、日本陸續重啟核電、歐盟將核能和再生能源都列入綠色政綱作為碳中和手段，只有洪申翰還在說要核不核是假議題，並串聯台灣事實查核中心做假新聞，實乃民主國家的悲哀。

執政黨立委活在平行世界，為了廢核背後的龐大利益結構，捏造假趨勢矇騙社會大眾，才是讓台灣在減碳道路上陷入被國際孤立的真正危機。」

(中時 )