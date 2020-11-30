前行政院發言人丁怡銘指北市冠軍牛肉麵用萊克多巴胺（瘦肉精），遭店家駁斥後下台，同時被民眾指控涉發假訊息，而丁29日至北市警局中正一分局作筆錄時，又爆出享特權，車子直接開進分局、警方協助掩護離開，分局長陳明志雖稱絕無特權，但議員徐巧芯仍轟，陳應出面說明並道歉下台。

「中正一分局不該讓丁怡銘享有特權！」徐巧芯表示，丁怡銘涉發假訊息，但既已離職，整個程序理應跟一般市民一樣，沒想到警方竟然多次為丁動用特權，原因為何？是否收到中央高層指示？

徐巧芯說，丁的車竟可直接開進分局，警方在記者會還說「怕丁姓民眾找不到車位」，那一般民眾到警察局應訊時車位找不到是否可以比照辦理？憑什麼碰到丁怡銘這位「民眾」就這麼貼心？

她還說，訊後警方在車道圍起紅龍柱管制，調虎離山、故布疑陣掩護丁離開，陳明志在丁訊問約1小時時，大陣仗離開警局，所有媒體對著座車拍，但並不知裡面是誰，警方沒有解釋、沒有回應，導致媒體跟著座車追出去，最後才知道是分局長去公祭。

「陳明志顯然是刻意誤導媒體報導！」徐巧芯痛批，陳明明很清楚外面媒體跟拍以及目的，卻從頭到尾沒搖下車窗告訴媒體拍錯了，公眾人物公然犯錯造謠，接受調查是天經地義的事，警察局在怕什麼？為何要特別護著他？

她強調，警方在此案調查過程中，給了這個現已身無公職的丁先生「特殊待遇」，到底憑什麼？一般的小市民奉公守法接受調查，但曾身為行政院長蘇貞昌愛將的丁，可讓一個分局長這麼大動作掩護？陳應該出面說明、道歉、下台！

(中時 )