內閣施政引發爭議，外傳行政院長蘇貞昌即將下台，高市議員李雅靜30日質詢時暗酸，高雄人關心如果「蘇爸爸」下台，先前答應給高雄的4000億補助會不會跳票，詢問市長陳其邁如何保住這筆錢。（資料照，曹明正攝）

內閣施政引發爭議，外傳行政院長蘇貞昌即將下台，高市議員李雅靜30日質詢時暗酸，高雄人關心如果「蘇爸爸」下台，先前答應給高雄的4000億補助會不會跳票，詢問市長陳其邁如何保住這筆錢；陳其邁回答並未聽過相關傳言，對蘇貞昌執政成績予以肯定，不過這些細項建設經費先前蔡英文總統也答應過，支持高雄，行政院跟總統都是一致的。

李雅靜表示，各界瘋傳蘇貞昌位置不保，將由桃園市長鄭文燦或前副總統陳建仁接手，詢問陳其邁對此看法？陳其邁說自己現在是地方行政首長，沒聽到任何有關訊息，蘇院長也很拚、很衝，在包括非洲豬瘟、防疫等成績均給予肯定，繼續加油。

「就是希望他不要衝過頭，衝下台！」李雅靜繼續猛酸，不管蘇揆下台消息是否屬實，在民進黨內是接班梯隊比較關心，但高雄人會關心的是「蘇爸爸」曾經答應給高雄4000億補助，會不會卸任下台後就消失了？

她問陳其邁，說要「緊緊緊」、「2年拚4年」，既然要拚市政，累積政治資本，這4000億就非常重要，如何保住？

陳其邁回答，這4000億包括橋頭科學園區425億、捷運黃線1454億、國道十號延伸到六龜130億、大林蒲遷村589億都是行政院已計畫核定的建設，另外2000億是招商，包括日月光、國巨都承諾加碼投資，投資高雄事務所在處理和發工業區相關投資，今天也會有好消息。

他強調，這些細項的建設，先前蔡總統也答應過，他認為在支持高雄方面，行政院跟總統態度都是一致的，「我對蘇院長說到做到有信心」、「我是重承諾的人，也會履行蔡總統、蘇院長對高雄的承諾」。

(中時 )