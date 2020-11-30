先前謠傳包含湖人、快艇、火箭、爵士與籃網等強隊都有興趣招募的葛倫羅賓生，最終選擇加盟球隊跌破外界眼鏡，根據《HoopsHype》記者史柯托30日爆料，葛倫羅賓生將跟國王簽下1年203萬美元合約，代表湖人補強鋒線希望落空。

上個球季分別效力過勇士與七六人的葛倫羅賓生，總共出賽62場，平均每場拿下11.7分、4.4籃板，投籃命中率4成86，其中三分命中率3成91，算是相當穩定的外圍射手，不少球隊當然都想招募他補強鋒線，上季總冠軍湖人也在其中。

可惜湖人只能拿出底薪老將合約，自然無法吸引葛倫羅賓生想要投靠，加上國王替補射手波達諾維奇先前宣告跳槽老鷹，讓葛倫羅賓生來到國王可以擁有較多的發揮空間與上場時間，雙方一拍即合，湖人只能繼續找尋合適的鋒線補強人選。

其實剛被黃蜂釋出的巴坦，也算是不錯的鋒線補強，可是巴坦已經計畫兩天的過渡期過後，就直接宣告加盟快艇，讓湖人再次撲空，不過湖人今年休兵期已經陸續補進麥修斯、薛洛德、哈瑞爾與馬克蓋索等好手，讓湖人受點挫折也沒差了。

(中時 )