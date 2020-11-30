漫威電影《黑豹》男主角查德威克鮑斯曼（Chadwick Boseman）今年8月大腸癌病逝，享年43歲。昨（29日）是他的44歲冥誕，漫威特地製作一支新片頭，向這位傳奇影星致意。

漫威過去的片頭會集結各種英雄角色，但30日曝光的片頭，只有滿滿的查德威克鮑斯曼，擷取他在《美國隊長3：內戰》、《黑豹》、《復仇者聯盟：無限之戰》、《復仇者聯盟：終局之戰》等的身影，剪成一支34秒的影片，迪士尼執行長在推特分享，感性地寫下：「給所有今晚在Disney+上欣賞觀看《黑豹》這部電影的粉絲，為這位曾經且永遠在我們心中的人獻上致意。」

飾演「浩克」的馬克盧法洛（Mark Alan Ruffalo）也在instagram緬懷查德威克鮑斯曼，他曝光一支2017年的慶生影片，當時拍攝《復仇者聯盟3》時，恰好遇上查德威克鮑斯曼的生日，劇組全成員相聚一堂幫忙慶生，甚至一一給了查德威克鮑斯曼溫暖的擁抱，場面相當溫馨，如今人事全非，馬克盧法洛不禁感嘆，「紀念你熱情、愛與閃耀的一天，生日快樂，真希望我們可以穿梭時空回到那時候。」

(中時新聞網)