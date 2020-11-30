工研院攜手臺中市政府、鼎漢國際工程顧問、豐榮客運、緯創資通、台數科集團等廠商合作，在「水湳智慧城自駕巴士虛實場域整合運行計畫」支持下，打造臺灣首座大型車自駕車測試場域，共同開發自駕巴士，成為國內首例於開放場域進行載客運行的自駕巴士，試乘累計逾700人次，獲市長盧秀燕與民眾好評，助臺灣全速奔向智慧交通。

工研院機械與機電系統研究所所長胡竹生表示，客運等公共運輸營運近來面臨許多挑戰，包括駕駛高齡化、駕駛招募不易等，傳統車輛亟需轉型升級，透過智慧交通與智慧運輸，提升服務與效率，以因應市場挑戰。同時，各國政府均積極投入開發更方便、更快速彈性導入的公共運輸系統，提供民眾更好的交通運輸服務。

有鑑於此，工研院擘畫「2030技術策略與藍圖」，針對智慧運輸的趨勢，因應未來產業發展，結合機械、AI人工智慧、資通訊等跨領域的研發優勢，協助業者開發自駕車技術，透過這次臺中水湳智慧城自駕巴士試乘帶動傳統客運轉型為自動駕駛巴士，建構新型態公共運輸系統。

此外，民眾試乘體驗的回饋意見，有助於調整自駕巴士發展方向，增加自駕車落地可行性，帶動自動駕駛加速邁向商業營運。

為解決傳統車輛產業與公共運輸營運面臨的上述問題，工研院與臺中市政府、鼎漢國際工程顧問、豐榮客運、緯創資通、台數科集團等產官研，攜手組成「臺中MIT自駕巴士團隊」，由工研院負責巴士線控系統改裝及自動駕駛定位、感知決策與控制系統等技術，打造兩輛自駕巴士，已於今年10月取得自駕巴士試車牌，並於10月28日至11月11日期間開放民眾體驗試乘，試乘路線行經水湳智慧城大鵬路-類公車專用道及中科路-開放場域，成功展現自駕巴士穩健行駛在開放道路的能力，且能即時應對人車混流突如其來的交通狀況，加速臺中市交通運輸朝向智慧與創新邁進。

「水湳智慧城自駕巴士虛實場域整合運行計畫」，以打造國內第一個大型車自駕車測試場域，首創真實道路虛實整合與驗證為目標，透過「交通環境模擬技術」與「車輛動態模擬技術」，建立自駕巴士模擬驗證機制，提供自駕巴士在虛擬環境模擬測試行駛時可能遭遇的情境，以及自駕巴士運行服務對於乘客、車流及基礎設施的可能影響，作為實車測試前的必要驗證，以提升自駕巴士實車運行的安全性。未來兩年也預計於臺灣大道進行自駕巴士與自駕車隊測試與商業模式驗證，領軍國內自駕車發展向前邁進。

工研院的自駕車技術，運用高度強健之定位、整合AI人工智慧、機器學習、深度學習與高精度3D動態地圖，能克服嚴苛的天候與環境挑戰，即便在大雨、容易訊號中斷的地下室和隧道，也無訊號遮蔽問題，運行精準度高。

此外，自駕軟體系統透過模組化設計的核心技術，能依場域及功能需求，快速將自駕系統移植到各式車款，目前已成功導入小貨卡、轎車、休旅車、大卡車及巴士等，有助滿足未來的自駕移動需求。

當前工研院的自駕車技術，除了在臺中水湳智慧城進行自駕巴士運行，也已於新竹南寮漁港進行開放場域運行驗證，並與物流業者合作，推進國內自駕車物流服務，引領臺灣車輛產業走向智慧自動駕駛領域，協助臺灣駛向智慧生活。

(工商 )