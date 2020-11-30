寶陞國際30日申請登錄興櫃股票 12:102020/11/30 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心30日表示，寶陞國際（2948）在30日送件申請登錄興櫃股票，產業別是貿易百貨業。 根據櫃買中心資料顯示，寶陞國際成立於民國105年10月間，董事長兼總經理為黃楷倫，主要產品是實木複合地板、強化超耐磨地板、塑料地板及櫥櫃等銷售，送件時資本額為1億9,100萬元。寶陞國際去（108）年業績，營收10億2,180萬元，稅前盈餘5,375萬元，每股盈餘2.46元。 (工商 ) #櫃買中心 #地板 #申請登錄興櫃 #日送件申請登錄興櫃 #產業別 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 8個月逾3000件 北市申請勞資調解數居全國之冠 12:392020/11/30 生活 興櫃坑殺散戶新招 證期局嚴查 04:102020/11/30 財經焦點 擴大標示TAIWAN 明年1月11日發行新版護照 11:092020/11/30 政治 櫃買：興櫃競拍波動大 不追高 04:102020/11/30 證券．權證 《興櫃股》穎台科技送件申請上市 14:492020/11/30 財經 《產業》觀光紓困3.0、冬季團旅補助 12月起受理申請 08:012020/11/30 財經 大恭、永純 恢復原融資比率 04:102020/11/30 證券．權證 醫療科技展登場 生技股行情旺 04:102020/11/30 證券．權證 穎台科技30日送件 申請股票上市 14:412020/11/30 財經 豐興調漲廢鋼和鋼筋價格 每公噸漲200元 10:292020/11/30 財經 財經熱門新聞 勞動基金慘虧749億 日本央行暴賺1.6兆 專家6字求蔡政府 - 財經 華裔電商鞋王火災身亡 致命傷與事故細節曝光 - 財經 聯電睡了10多年竟變猛獅 關鍵在於2年前驚天舉動 - 財經 超惡劣！華晨寧破產也不還錢 優質資產早移轉還發表新車款 - 財經 MSCI權重調整 盤後生效 台股短線 亂流警戒 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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