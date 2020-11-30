櫃買中心30日表示，寶陞國際（2948）在30日送件申請登錄興櫃股票，產業別是貿易百貨業。

根據櫃買中心資料顯示，寶陞國際成立於民國105年10月間，董事長兼總經理為黃楷倫，主要產品是實木複合地板、強化超耐磨地板、塑料地板及櫥櫃等銷售，送件時資本額為1億9,100萬元。寶陞國際去（108）年業績，營收10億2,180萬元，稅前盈餘5,375萬元，每股盈餘2.46元。

(工商 )